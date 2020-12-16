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Пашинян заявил, что миротворцы РФ окружены военными Азербайджана в Гадруте

Пашинян заявил, что миротворцы РФ окружены военными Азербайджана в Гадруте
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией. Причем, такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация", - сказал Пашинян в интервью армянской службе радиостанции "Свобода".

По его словам, есть сведения о том, что на данном участке армянские военнослужащие попали в азербайджанский плен.

"Да, есть такая информация", - отметил он.

Ранее армянские СМИ сообщили, что азербайджанские военные в Гадрутском районе во вторник, 15 декабря, взяли в плен 160 военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Отмечается, что большая часть попавших вчера в плен являются жителями Ширакской области Армении.

Ранее министерство обороны НКР сообщило, что совместно с российскими миротворцами ищет пропавших военнослужащих, рассматривается версия их пленения азербайджанскими военными.

В настоящее время в Нагорном Карабахе находится российский миротворческий контингент. Боевые действия в Нагорном Карабахе шли с 27 сентября по 9 ноября.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Никол Пашинян Нагорный Карабах Нагорно-Карабахская республика РФ Азербайджан Армения

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