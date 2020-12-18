Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
на 18.12В России 2 791 220+28 552В мире 74 952 221+741 871

Правительство одобрило законопроект по "поправке Терешковой"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект во исполнение норм обновленной Конституции, по которым действующий президент может снова баллотироваться на этот пост. Проект отзыва правительства на законопроект № 1057340-7 есть у "Интерфакса".

Изменение Конституции

Документ предусматривет, что в федеральном законе о президентских выборах будет записано, что при ограничении максимального числа президентских сроков двумя для одного лица не учитываются президентские сроки, которые гражданин занимал до вступления в силу соответствующей поправки в Конституцию.

В этот же закон предлагается включить конституционное положение о том, что президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом.

Отмечается, что при этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан России, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Россию".

Законопроект в Думу внесли 17 ноября председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.

Внести в Конституцию поправку "об обнулении президентских сроков" предложила в марте депутат Госдумы и космонавт Валентина Терешкова. Ранее в Конституции было прописано условие о том, что один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд. Закон о поправке к Конституции предложил отказаться от слова "подряд", а также дополнить сооответствующее положение пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции.

Комментируя это изменение 17 декабря на большой пресс-конференции, президент Владимир Путин сказал, что для себя еще не решил, пойдет ли он на президентские выборы в 2024 году.

Госдума Владимир Путин Конституция Андрей Клишас Павел Крашенинников Ольга Савастьянова Правительство

Новости по теме

Новости

Кабмин поддержал законопроект о запрете журналистам на участие в митингах

Кабмин поддержал законопроект о запрете журналистам на участие в митингах

Из Болгарии вышлют российского дипломата

Из Болгарии вышлют российского дипломата
Пандемия коронавируса

Катки и парки в Москве в новогоднюю ночь будут закрыты

Катки и парки в Москве в новогоднюю ночь будут закрыты

Второй депутат Госдумы скончался от коронавируса

Второй депутат Госдумы скончался от коронавируса
Навальный попал в больницу

Минюст Германии подтвердил допрос Навального

С космодрома Восточный совершен первый в 2020 году пуск

Источник сообщил об аресте бывшего заместителя Золотова

Источник сообщил об аресте бывшего заместителя Золотова
Пандемия коронавируса

Смольный допустил, что Петербург еще не достиг плато по COVID-19

Переболевший COVID Песков заявил, что ему нет смысла вакцинироваться

Навальный попал в больницу

Песков объяснил слова Путина о "присмотре" спецслужб за Навальным

Песков объяснил слова Путина о "присмотре" спецслужб за Навальным
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');