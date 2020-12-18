Уровень безработицы в РФ в ноябре снизился до 6,1%

Одиночные пикеты работников торговых центров в Улан-Удэ Фото: Андрей Огородник/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в России в ноябре составил 6,1% против 6,3% в октябре, следует из опубликованных в пятницу предварительных данных Росстата.

Общая численность безработных в России в ноябре снизилась на 78 тыс. человек по сравнению с октябрем и составила 4 млн 616 тыс. человек. Это третий месяц подряд, в котором фиксируется численное сокращение с начала пандемии коронавируса.

В сентябре безработица была на уровне 6,3%,в августе - 6,4% в июле - 6,3%, в июне - 6,2%, в мае - 6,1%, в апреле - 5,8%, в марте - 4,7%. На пике, в августе, безработица была максимальной за более чем восемь лет - с марта 2012 года (тогда равнялась 6,5%).

Годом ранее, в ноябре и октябре 2019 года, безработица составила 4,6%, поднявшись после достигнутого в августе показателя 4,3% - минимального за всю историю наблюдений с 1991 года.

Согласно поручению президента Владимира Путина, правительство к концу 2021 года должно добиться снижения безработицы до докризисного уровня (ниже 5%).

Численность официально зарегистрированных безработных снижается второй месяц подряд с начала пандемии - в ноябре 2020 года она составила 3 млн 133 тыс. человек против 3 млн 470 тыс. человек в октябре, 3 млн 687 тыс. человек в сентябре, 3 млн 644 тыс. человек в августе, 3 млн 311 тыс. человек в июле, 2 млн 787 тыс. человек в июне, 2 млн 143 тыс. человек в мае, 1 млн 311 тыс. человек в апреле и 727 тыс. в марте.