Нескольких медиков допросят в суде по делу "Церкви последнего завета"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура на очередном заседании суда в Красноярске по делу о ликвидации "Церкви последнего завета" выступила с ходатайством допроса нескольких медицинских работников из Курагинского района, сообщили журналистам в пресс-службе красноярского краевого суда.

Очередное судебное заседание по делу о ликвидации этой религиозной организации состоялось в красноярском краевом суде понедельник.

"Прокуратура выступила с ходатайством допроса еще семи медицинских работников - представителей Курагинского района, некоторых жителей района и бывших адептов церкви. Суд ходатайство удовлетворил и назначил на 23 декабря допрос медиков по видеоконферец-связи", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также добавил, что на сегодняшнем заседании один из руководителей общественной организации "Движение духовного освобождения" заявил, что за время деятельности движения к нему анонимно обращались несколько человек с жалобами на "моральное разочарование и финансовые потери" связанные с деятельностью "Церкви последнего завета".

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство стороны ответчика об истребовании ряда документов МВД и прокуратуры Курагинского района, а также от Министерства юстиции Красноярского края.

Следующее заседание суда состоится 23 декабря.

Как сообщалось, в конце сентября прокуратура Красноярского края направила в суд иск о об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета в связи с нарушением требований Федерального закона от 26.09.1997 №125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях".

По мнению прокуратуры, деятельность организации "угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности, здоровью граждан".

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе края.

21 сентября силовики задержали Торопа, и еще двух руководителей - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. По решению суда они арестованы. Им предъявлены обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).