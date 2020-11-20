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Суд продлил арест главе "Церкви последнего завета" Торопу

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска в пятницу продлил срок содержания под стражей лидеру "Церкви последнего завета" Сергею Торопу (Виссариону) до 15 января, сообщается в телеграм-канале защиты обвиняемых.

Ранее в пятницу, как сообщается на сайте суда, суд продлил до середины января срок содержания под стражей двум другим фигурантам дела "Церкви последнего завета" - Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову.

Заседания состоялось без участия обвиняемых, так как следствие подтвердило, что они находятся в Институте имени Сербского на экспертизе.

Как сообщалось обвиняемых по делу "Церкви последнего завета" ранее доставили в столицу для проведения психиатрической экспертизы, так как следствие отказалось проводить ее в Новосибирске.

Дело "Церкви последнего завета"

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое в 1991 году основал житель Красноярского края Тороп, называющий себя Виссарионом. В 1995 году организация получила современное название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения называют себя также "Общиной Виссариона", они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе края.

21 сентября силовики задержали Торопа, и еще двух руководителей организации - Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Суд арестовал всех троих до 22 ноября. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ, пп."а", "б" ч.3 ст.111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам). При этом Ведерникову обвинение предъявлено только по ч.1 ст.239 УК РФ.

В конце сентября прокуратура Красноярского края направила в суд иск об исключении из Единого госреестра юрлиц и ликвидации Курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета", так как ее деятельность "угрожает интересам общества и государства, посягает на личность, права и свободы граждан", наносит ущерб "нравственности, здоровью граждан".

Суд приступил к рассмотрению иска 26 октября, продолжение заседания назначено на 14 декабря.

Кроме того, министерство лесного хозяйства Красноярского края обратилось в Арбитражный суд региона с иском о расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком с "Церковью последнего завета".

Сергей Тороп Община Виссариона Церковь последнего завета Новосибирск

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