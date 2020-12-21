В РФ заявили, что повышенная заразность британского штамма COVID еще не подтверждена

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Повышенная заразность нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, пока не подтверждена, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"То, что он (новый штамм) способен заражать большее число людей, в настоящий момент официально не подтверждено никем", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

В Великобритании в середине декабря была выявлена новая разновидность коронавируса N501Y, которая имеет высокую скорость распространения. У ученых пока нет данных о том, что новый штамм COVID-19 имеет более высокую летальность или что на него не будут действовать вакцины, однако многие европейские и некоторые неевропейские страны прервали сообщение с Великобританией.

Россия также с 22 декабря на неделю приостанавливает авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового штамма коронавируса.