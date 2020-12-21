Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Ученые сообщили о природном характере гибели 300 тюленей в Дагестане

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Каспийской научной экспедиции, организованной Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) завершили первый этап изучение выброса каспийских тюленей на побережье Дагестана. Основные версии гибели связаны с естественными природным факторами, сообщает Росрыболовство.

Исследования объединенного научного отряда велись с 10 по 17 декабря. Кроме того, в море в районе происшествия работало научно-исследовательское судно ВНИРО "Исследователь Каспия", с борта которого проводились заборы проб воды и визуальные наблюдения за тюленями. Было обследовано более 320 км побережья Дагестана - от Кизлярского района (с. Суюткино) на севере до Дербентского района (устье реки Самур) на юге. Наибольшие выбросы мертвых тюленей были обнаружены между Махачкалой и Каспийском.

"В результате вскрытий тюленей собран большой объем проб, который позволит провести детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19, - говорится в сообщении. - Материалы направлены в лаборатории Москвы и Астрахани".

В РоссииВ Дагестане за 4 дня нашли почти 300 мертвых краснокнижных тюленейЧитать подробнее

По словам руководителя экспедиции - замдиректора по научной работе ВНИРО, доктора биологических наук Вячеслава Бизикова, приведенным в пресс-релизе, основные версии гибели тюленей связаны с естественными природными факторами. "Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтверждает гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами", - сказал он. Исключается и версия гибели животных на рыбных промыслах, так как на обследованных трупах тюленей нет каких-либо следов сетей и других орудий лова, а в их желудках отсутствует килька - основной объект современных каспийских промыслов.

Он добавил, что гибель более 300 тюленей не окажет критичного влияния на их популяцию, поскольку, по последним данным, популяции каспийского тюленя стабильна и составляет от 270 тыс. до 300 тыс. особей.

Согласно сообщению, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи были в 2012 и в 2016 годах. В ноябре 2016 года выбросы мёртвых тюленей на каспийском побережье Дагестана отмечались в конце ноября после длительных продолжительных штормов на Каспии. Было обнаружено 300 разновозрастных особей. Точную причину их гибели тогда установить не удалось, констатирует Росрыболовство.

Дагестан ВНИРО Росрыболовство

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Нарколог заявил, что алкоголь может ослабить действие COVID-вакцины

Пандемия коронавируса

Узбекских мигрантов будут прививать "Спутником V" перед поездкой в РФ

Петербургский бизнесмен осужден за заказное убийство ради чужой жены

Пандемия коронавируса

РФ договорилась о производстве своей вакцины уже с 8 площадками за рубежом

Бывший глава Серпуховского района Шестун признан виновным в коррупции

Бывший глава Серпуховского района Шестун признан виновным в коррупции

Путин возглавил Госсовет РФ

Путин возглавил Госсовет РФ

РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря
Пандемия коронавируса

АТОР счел весьма вероятным прекращение авиасообщения с Великобританией

АТОР счел весьма вероятным прекращение авиасообщения с Великобританией

Сергей Боярский прояснил судьбу мата в соцсетях

РФПИ назвал "Спутник V" высокоэффективным против новой мутации COVID

РФПИ назвал "Спутник V" высокоэффективным против новой мутации COVID
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');