Ученые сообщили о природном характере гибели 300 тюленей в Дагестане

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Каспийской научной экспедиции, организованной Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) завершили первый этап изучение выброса каспийских тюленей на побережье Дагестана. Основные версии гибели связаны с естественными природным факторами, сообщает Росрыболовство.

Исследования объединенного научного отряда велись с 10 по 17 декабря. Кроме того, в море в районе происшествия работало научно-исследовательское судно ВНИРО "Исследователь Каспия", с борта которого проводились заборы проб воды и визуальные наблюдения за тюленями. Было обследовано более 320 км побережья Дагестана - от Кизлярского района (с. Суюткино) на севере до Дербентского района (устье реки Самур) на юге. Наибольшие выбросы мертвых тюленей были обнаружены между Махачкалой и Каспийском.

"В результате вскрытий тюленей собран большой объем проб, который позволит провести детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19, - говорится в сообщении. - Материалы направлены в лаборатории Москвы и Астрахани".

По словам руководителя экспедиции - замдиректора по научной работе ВНИРО, доктора биологических наук Вячеслава Бизикова, приведенным в пресс-релизе, основные версии гибели тюленей связаны с естественными природными факторами. "Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтверждает гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами", - сказал он. Исключается и версия гибели животных на рыбных промыслах, так как на обследованных трупах тюленей нет каких-либо следов сетей и других орудий лова, а в их желудках отсутствует килька - основной объект современных каспийских промыслов.

Он добавил, что гибель более 300 тюленей не окажет критичного влияния на их популяцию, поскольку, по последним данным, популяции каспийского тюленя стабильна и составляет от 270 тыс. до 300 тыс. особей.

Согласно сообщению, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи были в 2012 и в 2016 годах. В ноябре 2016 года выбросы мёртвых тюленей на каспийском побережье Дагестана отмечались в конце ноября после длительных продолжительных штормов на Каспии. Было обнаружено 300 разновозрастных особей. Точную причину их гибели тогда установить не удалось, констатирует Росрыболовство.