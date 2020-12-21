Роспотребнадзор попросил не уезжать и не приезжать в Петербург

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербурга Наталия Башкетова просит по возможности не выезжать из города, несмотря на отсутствие ограничений на перемещение.

Она подчеркнула, что никаких ограничения на въезд и выезд город не вводил, "хотя другие регионы вводили ограничения в отношении Петербурга".

В эфире телеканала "78" она подчеркнула, что по возможности жителям города не следует выезжать из Петербурга.

"(Ограничительные мероприятия в городе - ИФ) введены были, чтобы и сюда не приезжали", - добавила она.

По данным на 21 декабря, суточный COVID-прирост в Петербурге составил 3752.

К настоящему времени в городе развернуто около 10,5 тысяч специализированных коек для лечения от коронавируса и пневмонии взрослых пациентов. Утром в воскресенье свободными из них оставались 27 коек, однако днем, после выписки пациентов, освободились около 4%.