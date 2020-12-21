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Беглов объяснил распространение COVID сырым климатом Петербурга

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал мнение, что сырой климат северной столицы способствует распространению COVID-19 и пневмонии.

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"Коэффициент (распространения COVID - ИФ) у нас большой, но мы не являемся лидерами. Против нас играет и сырой климат Петербурга, не зря его ругали во все времена. Он располагает к развитию легочных заболеваний, у нас же еще и пневмония. В конце ноября - начале декабря в Петербурге традиционно наступает время заболевания сезонными простудами и ОРВИ", - сказал Беглов в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), говоря о причинах высокой заболеваемости коронавирусом.

Он напомнил, что до конца года в городе планируется развернуть около 2 тысяч специализированных коек в коронавирусных стационарах. В целом, по его словам, в городе свободны около 3,5-4% коек, "до Нового года мест для госпитализации больных коронавирусом городу хватит".

В Петербурге с начала пандемии COVID-19 заболели свыше 200 тысяч человек, скончались от вируса около 7 тысяч. По показателю летальности и заболеваемости на 100 тысяч населения сегодня город находится на первом месте в России.

Петербург Александр Беглов коронавирус

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