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Волгоградская область перейдет на московское время с 27 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о переходе Волгоградской области на московское время, закон вступит в силу 27 декабря 2020 года в 2:00. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон переводит Волгоградскую область из третьей часовой зоны (московское время плюс один час, UTC+4) во вторую (московское время, UTC+3).

Волгоградская область сменила часовой пояс на UTC+4 в октябре 2018 года. Это решение было принято по итогам референдума, который прошел в марте 2018 года. Тогда при явке 66,38% за смену часовой зоны высказались 58,82% голосовавших, против были 40,16%.

После смены часовой зоны граждане и предприниматели начали жаловаться властям региона, что по новому времени жить неудобно.

Летом 2020 года администрация области приурочила к голосованию по Конституции новый опрос о часовой зоне. В результате за возвращение на "московское время" проголосовало 65,4% участников опроса, за сохранение местного времени - 33,99% при явке в 74%.

После этого областное заксобрание внесло в Госдуму поправки в закон "Об исчислении времени", по которому область "возвращается" на час назад.

В ноябре противники "московского времени" обратились к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и попросили проверить законность последнего опроса, а также может ли новый федеральный закон отменять итоги референдума 2018 года.

Тем не менее, Госдума приняла закон о возвращении Волгоградской области в "московскую" часовую зону 9 декабря, Совет Федерации одобрил его 16 декабря.

Волгоградская область Владимир Путин Москва Центризбирком Элла Памфилова

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