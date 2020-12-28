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В РПЦ поддержали возрождение в РФ системы вытрезвителей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви приветствуют принятие закона о восстановлении системы вытрезвителей в России.

"Это решение назрело давно. Вытрезвители смогут спасти тысячи жизней, чтобы люди в состоянии алкогольного опьянения просто не умирали на улице. При этом вытрезвители должны быть точками входа в систему реабилитации, а не только местом разовой помощи", - цитирует синодальный Отдел по благотворительности руководителя своего направления помощи наркозависимым, директора московского церковного центра амбулаторной помощи зависимым "Реабилитация LIVE" Алексея Лазарева.

В минувшую пятницу, 25 декабря, Совет Федерации одобрил закон о восстановлении в России региональных систем вытрезвителей. Документ дает регионам право с 1 января 2021 года создавать медицинские вытрезвители на принципах партнерства с частными организациями.

Комментируя новый закон, эксперт синодального отдела отметил, что вытрезвители должны находиться в ведении Минздрава. "Мы не хотим возвращения вытрезвителей как карательной инстанции. Они должны быть центрами помощи", - подчеркнул Лазарев.

При этом к участию частного сектора в работе вытрезвителей следует подходить осторожно, добавил он. "Если вытрезвители станут платными, помощи лишатся многие люди, у которых мало или совсем нет денег", - считает представитель церкви.

Он также напомнил, что по всей стране работает более трехсот церковных центров помощи зависимым.

РПЦ Алексей Лазарев

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