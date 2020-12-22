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Минздрав отметил, что число больных COVID в острой фазе не снижается

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Количество больных коронавирусом в России в острой фазе остается на прежнем уровне, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в острой фазе заболевания пока не снижается", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами во вторник.

По его словам, в субъектах РФ, "которые эффективно применяют ограничения, ситуация более контролируемая".

Мурашко сообщил, что все региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения согласованы, финансирование будет открыто 1 января, и призвал регионы "начать их реализацию безотлагательно". "Ее реализации очень ждет население, поэтому программа находится под пристальным вниманием правительства", - подчеркнул министр.

Хроника 09 января – 22 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
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