Актер Прилучный потребовал с обидчика 4,5 млн руб. по делу об избиении

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Актер Павел Прилучный, избитый в Калининграде осенью 2020 года, требует в суде возмещения морального вреда и имущественного ущерба в размере почти 4,5 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ленинградского районного суда города, где рассматривается дело.

"Гражданский иск в суд заявлен адвокатом Прилучного к гражданину Семенову. Возмещение морального вреда и имущественного ущерба оценено в 4 млн 438 тыс. рублей. Также к Семенову заявлен иск об имущественном ущербе от ООО "А1 Студио", который оценен в 1,1 млн рублей", - сказали в суде.

Как сообщалось, в Ленинградском районном суде Калининграда рассматривается уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека" об избиении известного российского актера в одном из ночных клубов города.

По версии следствия, 21 ноября 2020 года ночью в помещении спортивного зала, расположенного на втором этаже одного из ночных клубов Калининграда, обвиняемый Семенов несколько раз ударил актеру, прилетевшего из Москвы для участия в съемках фильма. Причиной агрессии стала личная неприязнь.

В результате актеру были причинены телесные повреждения, в том числе серьезная черепно-мозговая травма с переломом костей, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В ноябре в Калининграде шли съемки сериала "В клетке", в котором Прилучный играет одну из ролей. Ранее он также неоднократно бывал здесь на съемках.