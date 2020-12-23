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Онлайн-голосование на думских выборах доверят пяти-семи регионам

Эксперимент по сбору подписей через сайт госуслуг проведут как минимум в пяти регионах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Дистанционное голосование через интернет на выборах 2021 года в Госдуму может пройти в пяти-семи регионах России, в масштабах всей страны, вероятно, это произойдет к 2024 году, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Эксперимент по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов через портал Госуслуг пройдет как минимум в пяти регионах, добавила она и напомнила, что закон это разрешает для региональных кампаний.

"У нас было в трех регионах, в будущем году будет не менее чем в пяти. Если получится больше - значит больше", - сказала глава ЦИК.

Когда можно будет организовать сбор подписей кандидатов через Госуслуги в масштабах страны, в законодательство будут внесены соответствующие поправки, пообещала она.

В 2020 году эксперимент по сбору подписей через портал Госуслуг проводили в Пермском крае, Чувашии и Челябинской области, этой возможностью пользовались кандидаты в депутаты или в губернаторы.

Электронное голосование впервые было применено в 2019 году на выборах в Москве и Нижегородской области. В 2020 году эксперимент продлили на довыборы в Госдуму в Курской и Ярославской областях и довыборах муниципальных депутатов в Москве. В столице его проводят через портал mos.ru, разработкой системы занимался департамент информационных технологий.

Элла Памфилова Центризбирком Госдума Госуслуги Москва Нижегородская область

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