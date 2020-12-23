Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости коронавирусом

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Уровень госпитализации взрослых пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизился на 5% по отношению к прошлой неделе, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в среду.

"На 23 декабря в Петербурге зарегистрировано 974 госпитализации взрослых с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По сравнению с прошлой неделей, когда 16 декабря было зафиксировано 1025 госпитализаций взрослых пациентов, отмечается снижение этого показателя примерно на 5%", - уточнили в пресс-службе.

В Смольном связали снижение заболеваемости с недавно введенными ограничениями. "Это дает основания рассчитывать на стабилизацию эпидемиологического процесса на текущей неделе при условии неукоснительного соблюдения гражданами установленных противоэпидемических мер", - подчеркнули в ведомстве.

По данным Смольного, за прошедшие сутки в 27 пунктах вакцинации привито от новой коронавирусной инфекции 510 человек. "Всего в городе вакцинировано 1545 человек, из них 882 - медицинские работники. Сегодня начинают работу еще шесть новых пунктов вакцинации, таким образом, их количество увеличится до 33", - добавили в пресс-службе.