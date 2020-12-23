В Смольном заявили, что Петербург еще не вышел на плато по COVID-19

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге может выйти на плато к концу декабря, считает начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

"Я бы сказала, что мы сейчас наблюдаем, какая будет динамика. Мы надеемся, что регистрация случаев (заболеваний коронавирусом в Петербурге - ИФ) к концу декабря позволит нам убедиться, что мы уже на плато. Но пока это только наблюдение за началом плато, если можно выразиться", - сказала Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в среду.

Замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что власти Санкт-Петербурга готовы смягчать ограничения по коронавирусу в случае спада заболеваемости, однако сейчас говорить об этом преждевременно.

"Пока решение не принято. Поверьте, как только ситуация позволит, такое решение будет принято мгновенно. Очевидно, пока такая возможность не возникает", - сказал он.

В Петербурге в течение трех недель ежедневная заболеваемость держится на уровне 3,7 тыс. человек. На днях глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что город вышел на плато по заболеваемости.

Ранее в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению сообщила, что уровень госпитализации взрослых пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизился на 5% по отношению к прошлой неделе.