Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:02Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

В Смольном заявили, что Петербург еще не вышел на плато по COVID-19

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге может выйти на плато к концу декабря, считает начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

"Я бы сказала, что мы сейчас наблюдаем, какая будет динамика. Мы надеемся, что регистрация случаев (заболеваний коронавирусом в Петербурге - ИФ) к концу декабря позволит нам убедиться, что мы уже на плато. Но пока это только наблюдение за началом плато, если можно выразиться", - сказала Соловьева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в среду.

Замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов отметил, что власти Санкт-Петербурга готовы смягчать ограничения по коронавирусу в случае спада заболеваемости, однако сейчас говорить об этом преждевременно.

"Пока решение не принято. Поверьте, как только ситуация позволит, такое решение будет принято мгновенно. Очевидно, пока такая возможность не возникает", - сказал он.

В Петербурге в течение трех недель ежедневная заболеваемость держится на уровне 3,7 тыс. человек. На днях глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила, что город вышел на плато по заболеваемости.

Ранее в среду пресс-служба городского комитета по здравоохранению сообщила, что уровень госпитализации взрослых пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге снизился на 5% по отношению к прошлой неделе.

Хроника 09 января – 23 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Коронавирус Лариса Соловьева Александр Ситов

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 23 декабря

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Прокурор потребовал шесть лет колонии для аспиранта МГУ Мифтахова

Пандемия коронавируса

"Коронавирусные" доплаты медикам в новогодние праздники будут удвоены

Путин поддержал предложение о выходном дне 31 декабря по всей стране

Экономический кризис

Путина в Госсовете попросили помочь застройщикам ввезти рабочих

Пандемия коронавируса

Число добровольцев для участия в испытаниях "Спутника V" сократят

Число добровольцев для участия в испытаниях "Спутника V" сократят
Пандемия коронавируса

Власти Петербурга заявили о снижении заболеваемости коронавирусом

Роскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизнь

Роскомнадзор добился признания Google и YouTube нарушителями права на частную жизнь

Политическая активистка из Астрахани получила 14 лет за убийство сына

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');