Для жителей города под Иркутском закупили более 11 тыс. противогазов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ) создан в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, на территории которого ведется ликвидация опасных отходов "Усольехимпрома", чтобы защитить местных жителей, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Мы закупили при поддержке правительства России и МЧС более 11 тыс. противогазов для населения Усолья-Сибирского. Расчет количества комплектов средств защиты сделан из принципа максимально возможной потребности в случае возникновения ЧС", - говорится в сообщении со ссылкой на начальника областного государственного казенного учреждения "Центр ГО и ЧС" Константина Дроздова.

СИЗы на общую сумму 42,8 млн рублей закуплены за счет федерального и областного бюджетов, и в настоящее время переданы Усолью-Сибирскому.

Создание резерва СИЗов - один из пунктов плана по ликвидации отходов "Усольехимпрома", составленного по распоряжению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и утвержденного распоряжением правительства РФ.

В настоящее время в Усолье-Сибирском продолжает работать подразделение Главного управления МЧС по региону. Спасатели следят за состоянием окружающей среды, чтобы предотвратить все возможные риски.

Ранее сообщалось, что на промплощадке с опережением графика завершены все работы, запланированные на 2020 год. Приведены в безопасное состояние 17 аварийных емкостей с токсичными веществами, демонтирована наземная часть самого опасного объекта - цеха ртутного электролиза. Угроза чрезвычайной ситуации снята.

В 2021 году планируется ликвидировать оставшиеся скважины, завершить демонтаж цеха ртутного электролиза, полностью локализовать нефтяную линзу с устройством очистных сооружений.

Проблема "Усольехимпрома"

"Усольехимпром" был построен в 1936 году, прекратил работу в 2010 году. На его территории площадью 610 га находится более 200 заброшенных промышленных объектов, в том числе цех ртутного электролиза, цистерны с химическими отходами и подземные скважины, куда отходы закачивали. Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.

Осенью 2018 года в Усолье-Сибирском был введен режим чрезвычайной ситуации, когда из-за деятельности нелегальных сборщиков металлолома на промплощадке произошло несколько утечек ядовитых веществ. С 25 сентября 2020 года уровень режима ЧС был поднят с муниципального до регионального, поскольку на промплощадке начались работы по ликвидации отходов.

Внимание федеральных властей к проблеме "Усольехимпрома" привлек губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, когда летом 2020 года доложил о ситуации президенту.

В настоящее время по поручению главы государства на промплощадке проводятся мероприятия по ликвидации накопленного вреда. Правительство РФ определило единым исполнителем этих работ ФГУП "Федеральный экологический оператор" (структура "Росатома"). Реализация проекта оценивается в 48 млрд рублей, срок - до конца 2024 года.

Росприроднадзор предварительно оценил экологический вред от производств на промплощадке в Усолье-Сибирском в 1 млрд рублей.