Путин назвал неординарной и серьезной ситуацию в Усолье-Сибирском

Сотрудник ФГУП "Федеральный экологический оператор" в защитном костюме на территории предприятия "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском (архивное фото) Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал экологическую ситуацию в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области неординарной и пообещал держать ее под личным контролем.

"Мы все, кто присутствует сегодня на нашем совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем. Намерен и сам это делать, потому что ситуация неординарная", - сказал Путин на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории Усолье-Сибирского.

"Это очень серьезная ситуация. Просто так нельзя к этому проекту относиться, как к какому-то обычному текущему делу и к текущей работе", - добавил он.

Президент напомнил, что в городе из-за накопленных десятилетиями отходов химического производства сложилась опасная ситуация, которая угрожает и природе, и здоровью людей.

Он напомнил, что в ходе предыдущего совещания на эту тему было принято решение о мерах по обезвреживанию опасных объектов и защите людей в Усолье-Сибирском.

По словам Путина, предстоит провести серьезную работу по ликвидации опасных объектов и качественную очистку загрязненных земель, а также сформировать условия для устойчивого долгосрочного социально-экономического развития города.

Поручения "Росатому" и вице-премьеру Абрамченко по поводу Усолье-Сибирского

В ходе совещания глава государства также поручил "Росатому" продолжить реабилитацию территорий в Усолье-Сибирском, при необходимости привлекать дополнительные средства и силы, а вице-премьеру Виктории Абрамченко - продолжить мониторинг экологических проблем.

"Есть вопросы, которые, безусловно, надо решать, они носят масштабный характер, это совершенно очевидно. Я прошу и Викторию Валерьевну, и межведомственную рабочую группу держать эту ситуацию под постоянным контролем", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что ни в коем случае нельзя снижать темпы работы по решению экологических проблем. "Необходимо вести непрерывный мониторинг ситуации, которая там складывается", - сказал президент.

Он продолжил: "Что касается "Росатома", то я прошу продолжить, конечно, комплексную реабилитацию территорий, если нужно, с привлечением дополнительных сил и средств".

Путин поблагодарил всех причастных за проделанную работу, отметив, что удалось локализовать и ликвидировать самые опасные объекты. "Предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии, последствия могли быть непредсказуемыми. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать, катастрофы. Вот это самое главное", - сказал он.

Президент подчеркнул, что благодаря предпринятым шагам снята и прямая угроза для жизни и здоровья местных жителей. "Надеюсь, что это так и есть. По всем документам, докладам вижу, что это так. Но повторяю еще раз то, что сказал вначале, здесь ни в коем случае нельзя расслабляться", - отметил глава государства.

Путин обратил внимание на слайды, на которых демонстрируются ограждения "Росатома" для отсечения пятна от русла реки. "Ну это совсем рядом уже, совсем рядом. Это очень серьезная ситуация", - сказал он.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания рассказал, что его ведомство завершило запланированные на этот год работы на площадках в Усолье-Сибирском. Шойгу также предположил, что весной, скорее всего, работа вновь появится. "Так что мы готовы", - сказал он.

Ситуация в Усолье-Сибирском

"Усольехимпром" был построен в 1936 году, прекратил работу в 2010 году. В настоящее время на его территории площадью 610 га находится более 200 заброшенных промышленных объектов, в том числе цех ртутного электролиза, где может быть сосредоточено до 600 тонн ртути, а также цистерны с химическими отходами и подземные скважины, куда отходы закачивали. Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными веществами и тяжелыми металлами.

Росприроднадзор предварительно оценил экологический вред от производств на промплощадке в Усолье-Сибирском в 1 млрд рублей.

Осенью 2018 года в городе был введен режим чрезвычайной ситуации, когда из-за деятельности нелегальных сборщиков металлолома на промплощадке произошло несколько утечек ядовитых веществ. С 25 сентября 2020 года уровень режима ЧС был поднят с муниципального до регионального, поскольку на промплощадке начались работы по ликвидации отходов.

Внимание федеральных властей к проблеме "Усольехимпрома" привлек губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, когда летом 2020 года доложил о ситуации президенту Путину. Правительство РФ определило единым исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, "Росатом").