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Закон о штрафе до 1 млн руб. за неисполнение закона о суверенном Рунете принят в I чтении

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для операторов за неисполнение положений закона о суверенном интернете.

Соответствующую инициативу внесли председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Закон о суверенном интернете был принят в мае 2019 года для обеспечения стабильной работы Рунета при отказе в доступе к зарубежным корневым серверам и маршрутной информации. Согласно этому закону, операторы связи для обеспечения устойчивости российского сегмента сети интернет должны предоставлять в Роскомнадзор техническую информацию, которая необходима для принятия оперативных мер в случае подобных чрезвычайных ситуаций.

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Еще одна цель - централизованный мониторинг и защита граждан от информации, запрещенной к распространению в РФ, пояснили в Роскомнадзоре.

Надлежащее исполнение закона о суверенном интернете позволит Роскомнадзору в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ осуществлять централизованное управление трафиком.

Хинштейн и Боярский в пояснительной записке отметили, что отсутствие в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) ответственности за несоблюдение обязанностей, предусмотренных законом о суверенном интернете, "формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей". В связи с этим они предложили ввести штрафы за такие нарушения.

Так, например, ответственность вносится за непредоставление в Роскомнадзор информации, в том числе об имеющихся у операторов номерах автономных систем, о сетевых адресах, принадлежащих автономной системе, о местах установки средств связи, подключенных к линиям связи, расположенным за пределами территории РФ, о маршрутах сообщений электросвязи, об инфраструктуре сети связи.

Предлагаемые суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц, например, варьируются от 20 тысяч рублей до 700 тысяч рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.

Законопроектом также предлагается установить административную ответственность за повторное совершение административного правонарушения - в этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тысяч рублей до 1 млн рублей.

Госдума

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