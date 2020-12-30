Путин подписал закон о запрете журналистам одновременно протестовать и освещать протест

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает журналистам одновременно участвовать в митингах и освещать их, а также уточняет правила проведения публичных мероприятий. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Журналистам этот закон запрещает совмещать освещение акции и участие в них, в том числе проведение агитации за или против этой акции "путем распространения листовок, использования плакатов". Также журналистам нельзя будет в такой ситуации использовать различную символику, и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства агитации".

Также корреспондентам теперь будет запрещено скрывать отличительные знаки представителей СМИ.

В законе говорится, что в соответствии с решением суда публичным мероприятием может быть признано "объединённое единым замыслом и (или) общий организацией массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики".

Он также запрещает проводить публичные мероприятия на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым экстренными оперативными службами. Организатора акции он обязывет указывать в уведомлении о его проведении сведения о формах и методах организации санитарного обслуживания публичного мероприятия.

Закон уточняет сроки рассмотрения уполномоченным органом поступившего уведомления о проведении публичного мероприятия и предусматривает продление трехдневного срока такого рассмотрения в случае, если третий день выпадает на нерабочий (праздничный) день. При этом информация о результатах рассмотрения уведомления должна быть доведена до организатора публичного мероприятия на следующий рабочий день, но не позднее, чем за 3 дня до дня проведения мероприятия.

При исчислении сроков при подаче уведомления о проведении публичного мероприятия не будут учитываться день получения уведомления и день проведения мероприятия, предусматривает закон.

В законе есть требование о том, что предварительная агитация по вопросам публичного мероприятия не должна содержать недостоверные сведения о целях, заявленном количестве участников и об иных условиях проведения акции.

Если организатор митинга меняет цели, форму и (или) заявленную численность акции, он не позднее дня ее проведения будет обязан подать новое уведомление, если это не собрание и не одиночные пикеты.

Закон обязывает уполномоченный орган незамедлительно предложить организатору изменить место и (или) время его проведения в случае, если в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта либо при наличии реальной угрозы их возникновения (совершения) не может быть обеспечена безопасность участников публичного мероприятия при его проведении.

В случае если указанные обстоятельства были выявлены за день или в день публичного мероприятия до его начала - незамедлительно уведомить организатора о невозможности его проведения и предложить ему изменить дату, а при необходимости также место и (или) время проведения путем подачи нового уведомления.

Автор закона - депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.