Пять соратников Тесака арестованы по делу об убийстве мигрантов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал пятерых соратников недавно погибшего в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака), сообщили в пресс-службе суда. Им вменяют участие в убийствах мигрантов из Центральной Азии в 2003-2007 годах.

24 декабря на два месяца были арестованы Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин.

23 декабря по этому же делу был арестован Сергей Токмаков, бывший лидер националистической организации "Русская цель". В СК отмечали, что он оказал вооруженное сопротивление, когда его задерживали, и что на допросе он признался в участии в убийстве иностранцев "ради пропаганды националистической идеологии".

О задержании всех шестерых СК и ФСБ объявили 23 декабря. Всем арестованным вменяют убийства организованной группой по мотивам национальной ненависти и вражды. Следствие изучало видеозапись убийства двух приезжих, которая появилась в интернете летом 2007 года. В результате было установлено, что убийство произошло в апреле 2007 года вблизи подмосковного Королева и в его совершении участвовал Марцинкевич, лидер праворадикальных объединений "Формат 18" и "Реструкт".

Следствие утверждает, что Марцинкевич, уже отбывая срок, дал признательные показания об убийствах людей неславянского происхождения, которые он совершил вместе с участниками различных националистических организаций в 2002-2006 годах. При проверке его показаний в августе 2020 года в Гагаринском районе Смоленской области следователи нашли два скелета - эти люди были убиты осенью 2003 года. Токмаков же дал следствию показания по факту убийства двух приезжих, части тел которых были выброшены в Гольянове в декабре 2003 года.

Марцинкевич погиб 16 сентября 2020 года в челябинском СИЗО. Следствие считает это самоубийством, семья Марцинкевича в это не верит.