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Соратникам Тесака предъявили обвинение в убийстве двух мигрантов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - СКР сообщил, что предъявил шести соратникам недавно погибшего националиста Максима Марцинкевича (Тесак) обвинения в убийствах двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.

Это Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Их задержали с помощью сотрудников МВД в Москве, России и Сочи. Им вменяют совершение особо тяжких преступлений в начале 2000-х годов, в том числе убийства выходцев из Центральной Азии.

В СК рассказали, что расследовали убийство двух мигрантов, видеозапись которого появилась в интернете летом 2007 года. Установлено, что преступление было совершено в апреле того же года в окрестностях подмосковного Королева. Целью убийства стала пропаганда националистической идеологии.

"Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в убийстве, являлся бывший лидер праворадикальных объединений "Формат 18" и "Реструкт" Максим Марцинкевич", - говорится в пресс-релизе.

Ранее он признался следователям, что в 2002-2006 годах участвовал вместе с иными участниками националистических организаций в убийствах лиц неславянского происхождения, и обещал показать места захоронения убитых, утверждают в СК. В частности, при проверке его показаний в августе 2020 года в Гагаринском районе Смоленской области были найдены скелетированные останки двух человек с признаками насильственной смерти, говорится в пресс-релизе. Они были убиты осенью 2003 года, их личности не установлены, отметили в СК.

Вскоре после смерти Марцинкевича в челябинском СИЗО в сентябре представитель СКР Светлана Петренко рассказала журналистам, что незадолго до этого националист признался в двойном убийстве, совершенном еще в 2007 году и попавшем на видеозапись, разошедшуюся в интернете. По словам Петренко, в одной из красноярских колоний некий осужденный националист "дал показания о причастности Марцинкевича к этому двойному убийству".

Смерть Марцинкевича в СК считают суицидом.

"Несмотря на давность преступлений, их первоначальную неочевидность, проведенный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволил следователям СК России совместно с коллегами из правоохранительных органов собрать улики, указывающие на причастность задержанных участников неонацистской группировки к преступной деятельности", - говорится в пресс-релизе.

При задержании бывший лидер националистической организации "Русская цель" Семен Токмаков оказал вооруженное сопротивление, утверждают в СК. На допросе он признался в участии в особо тяжких преступлениях, которые совершались ради пропаганды националистической идеологии. В" частности он дал показания по факту убийства в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения, части тел которых были отчленены и выброшены на территории района Гольяново в Москве", - говорится в сообщении.

При обысках у подозреваемых изъяли огнестрельное и травматическое оружие, ножи, неонацистскую агитационную атрибутику.

Максим Марцинкевич Тесак Челябинская область СКР ФСБ МВД Королев Москва

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