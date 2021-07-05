ФСБ сообщила о разоблачении неонацистов в трех регионах

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Брянске, Перми и Хабаровском крае задержаны подозреваемые в участии в экстремистских неонацистских организациях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержанных подозревали в подготовке протестных акций в Москве и Петербурге.

При обысках у подозреваемых изъяли травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, экстремистские книги, националистическую атрибутику, а также средства связи с файлами, подтверждающими их противоправную деятельность.

Сотрудники ФСБ при содействии СКР и МВД в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре пресекли "экстремистскую деятельность членов межрегиональной праворадикальной группировки "Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма" и неонацистской организации "Молодежная организация Русь", говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, задержанные "являются поклонниками экс-лидера неонацистского движения "Реструкт" Марцинкевича по прозвищу "Тесак" , который покончил с собой в 2020 году и считают себя "продолжателями его дела".

"Участники радикальных группировок выступали за "изгнание из России" мигрантов из Северокавказского и Центральноазиатского регионов, создание "белого" государства и установление в России "нацистского строя", а также планировали создание всероссийской радикальной политической структуры", - заявили в ФСБ.

Спецслужба выложила видео с признаниями подозреваемых, их лица на записи скрыты, в СК сообщили, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

"В планах было вооружение, создание (...) партии в целях свержения действующего конституционного строя. В содеянном раскаиваюсь, прошу прощения", - сказал один из задержанных.

Другие члены группировок признались, что планировали нападения на мигрантов, а также "боролись против педофилов".

Задержанные печатали и распространяли листовки с высказываниями экстремистского характера, наносили граффити с призывами к насильственным действиям в отношении лиц по национальному признаку, обсуждали планы по вооружению и дальнейшему участию в несогласованных акциях, готовились к выездам на протестные мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге, силовым нападениям на сотрудников правоохранительных органов, осуществляли выезды в лес для тренировок.

По версии следствия, подозреваемые планировали резонансные акции, "направленные на дестабилизацию социально-политической обстановки в России", "готовили нападения на лиц неславянской внешности, ЛГБТ- активистов, для чего сформировали "боевое крыло" организации".