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Смольный разрешил ресторанам организовать "зимние кафе" с 25 декабря

Смольный разрешил ресторанам организовать "зимние кафе" с 25 декабря
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменение в постановление, регулирующее правила благоустройства, которые позволяют предприятиям общепита организовать "зимние кафе" в период с 25 декабря по 10 января.

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Постановление опубликовано в четверг на сайте городской администрации.

Согласно документу, занимаемая уличным кафе территория не должна превышать площадь самого предприятия общепита. Допускается размещение уличной мебели и зонтов.

Открытие таких кафе должно быть согласовано с властями, но в упрощенном порядке. Работа в ночное время не предполагается.

Ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса работа ресторанов и баров в городе была ограничена до 23:00. Кроме того, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается, они смогут выполнять заказы навынос.

После волны недовольства со стороны ресторанного бизнеса власти города допустили смягчения ограничений в праздничные дни в случае улучшения эпидситуации. Планировалось, что решение будет принято к 25 декабря.

Санкт-Петербург

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