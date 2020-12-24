"Росатому" потребовалось 7,1 млрд руб. из бюджета на судно для Севморпути

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" подготовила проект постановления правительства о выделении бюджетного финансирования на строительство к 2024 году головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагаемый объем бюджетных инвестиций на строительство судна в 2021-2024 гг. составляет 7,067 млрд рублей (с учетом НДС).

Заказчиком строительства определен "Росатом", застройщиком - ФГУП "Гидрографическое предприятие" (входит в "Росатом"). Срок ввода судна в эксплуатацию - 2024 год.

"Строительство судна будет способствовать развитию и обеспечению устойчивого функционирования Северного морского пути, а также достижению целевого значения объема грузоперевозок 80 млн тонн", - отмечается в пояснительной записке.

В опубликованном также в четверг другом проекте постановления правительства "Росатом" просит выделить в 2021-2022 гг. из бюджета 437,83 млн рублей (с НДС) на модернизацию исследовательского судна "Григорий Михеев".

Модернизация построенного в 1990 году в Финляндии судна включает в себя замену энергетического оборудования. Реализация проекта обеспечит растущие потребности компаний-недропользователей в навигационно-гидрографическом обеспечении в восточном секторе Арктики, говорится в пояснительной записке.