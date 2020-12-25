Сенаторы одобрили закон о наказании чиновников за оскорбление граждан

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации в пятницу одобрил закон о штрафах для чиновников, допустивших оскорбления.

Ответственность за оскорбление в связи с осуществлением своих полномочий касается занимающих государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службе.

За подобное будет грозить штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо дисквалификация на срок до одного года. За повторное совершение такого правонарушения взимается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. либо может последовать дисквалификация на срок до двух лет.

Закон уточняет признаки состава такого административного правонарушения, как оскорбление.

Согласно закону, оскорбление может быть выражено не только в неприличной, но и "в иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме", а также совершено публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет или "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных".

Закон также вводит штраф для юридических лиц за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. За это будет взиматься штраф с в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

Закон усиливает уже существующее наказание за оскорбление, предусмотрев штраф в размере для граждан - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (действует - от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юр. лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб. (действует - от 50 тысяч до 100 тысяч).

За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ либо совершенное публично с использованием Интернета, или в отношении нескольких лиц, в том числе "индивидуально не определенных", - штраф в размере: для граждан - от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (действует - от 3 тыс. до 5 тыс. руб.); для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.); для юр. лиц - от 200 тыс. до 700 тыс. руб. (действует - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.).

Закон предусматривает, что за непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях, взимается штраф в размере: для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (действует - от 10 тыс. до 30 тыс. руб.); для юр. лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. (действует - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).

Закон был внесен в Госдуму Хинштейном и секретарем Генсовета "Единой России", первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.