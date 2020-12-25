Справка об антителах к COVID-19 стала преимуществом при найме на работу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Опрос Исследовательского центра SuperJob показал, что 9% российских работодателей предпочтут взять на работу соискателя со справкой о наличии антител к коронавирусу.

Так чаще отвечают на промышленных предприятиях, медицинских учреждениях, логистических компаниях, в торговле и сфере услуг В2С.

Исследование показало, что 7% отечественных работодателей принимают во внимание наличие такой справки при подборе кадров на все позиции, 2% - лишь на некоторые должности.

В 83% компаний справка об иммунитете к коронавирусу не является преимуществом при приеме на работу, 8% респондентов затрудняется определить важность такого документа для окончательного ответа претенденту на рабочее место.

Опрос был проведен с 18 ноября по 8 декабря среди 1000 респондентов, представляющих кадровый менеджмент, в 108 населенных пунктах во всех федеральных округах.