Иностранцы при въезде в РФ должны будут подтверждать отсутствие у них коронавируса

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Приезжающие в Россию иностранцы должны представить на российской границе результаты теста на COVID-19 или сдать такой тест в России через три дня после прилета, следует из постановления главы Роспотребнадзора, главного государственного врача РФ Анны Поповой. Документ опубликован на официальном портале нормативных актов в понедельник.

Согласно документу, иностранцы могут предъявить справку о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, и документы о наличии антител иммуноглобулина G при наличии. Если результатов нет, иностранному гражданину в течение трех дней нужно будет платно сдать тест ПЦР в России.

Граждане РФ при прибытии из-за рубежа могут либо сдать тест так же, как иностранцы - за рубежом, либо сдать анализ в России в течение трех суток после возвращения, либо соблюдать самоизоляцию.

Новые требования, согласно постановлению, вступают в силу 15 июля. Медицинская справка об отсутствии коронавируса может быть представлена как на русском, так и на английском языке.

МИД, Росавиации и Минтрансу рекомендовано информировать пассажиров о необходимости сдать тест.

Кроме того, работодателям в России, в соответствии с постановлением, необходимо предупреждать своих сотрудников о необходимости пройти ПЦР-тестирование после возвращения в Россию (в течение трех дней). Нанимать иностранцев на работу можно будет также только при предоставлении справки об отсутствии коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правила 14-дневного карантина для прилетающих в Россию изменятся: уходить на самоизоляцию должны будут только те пассажиры, у которых не будет результатов теста на коронавирус. Сдать его можно будет как за рубежом, так и в России.