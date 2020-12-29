В колониях и СИЗО отметят Новый год с праздничным столом и конкурсами

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Заключенных российских колоний и следственных изоляторов на новогодних каникулы ожидает обильный праздничный стол с салатами и горячими блюдами, сладостями, сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Осужденных конечно же ждет праздничный стол. В этом году в праздничное меню войдут блюда из картофельного пюре с селедкой "под шубой", котлеты, овощная запеканка, тушеное мясо, винегреты, салат "Оливье", гуляш с гречкой, жареная курица, плов, жаркое и разнообразные овощные салаты, выпечка - пирожки, корзиночки с кремом и профитроли", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что в ведомственных магазинах, работающих на режимных территориях, можно будет заказать блюда на свой вкус.

"Сами осужденные тоже готовят на праздничный стол. В магазины на территории учреждений для них уже завозят мандарины, яблоки, груши, хурму, шоколадные конфеты, коржи для торта, колбасы и многое другое. Согласно опросу осужденных, на праздничных столах ожидаются различные салаты (мимоза, греческий салат, римский салат и другие), разнообразные закуски и нарезки, торты и пицца", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, несмотря на внесенные эпидемией коронавируса коррективы, "праздник никто не отменит". "Впереди нас ждут долгожданные рождественские каникулы и места лишения свободы - не исключение. В исправительных учреждениях почти все так же, как на свободе: оливье и мандарины, советские фильмы и снежные фигуры, конкурсы и подарки", - сообщили в пресс-бюро.

Там отметили, что для молодых мам, которые находятся в исправительных колониях и не могут увидеть своих маленьких детей, сотрудники организовали запись на видео праздничного концерта с участием мам и поздравлений для малышей. Осужденные также записывают собственную телепередачу, которую будут показывать 31 декабря на кабельном телевидении в колонии.

Помимо этого, по данным ФСИН, все осужденные смогут посмотреть по телевизору традиционное новогоднее поздравление президента России, а во время каникул также будет организован просмотр новогодних передач и художественных фильмов.

"Особенностью всех праздников в исправительных учреждениях является участие осужденных в благотворительности. На Новый год они изготавливают елочные украшения, гирлянды, мягкие игрушки, вяжут теплую одежду и делают другие подарки для сирот и детей-инвалидов", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-бюро добавили, что территории колоний, по сложившейся традиции, украсят снежные городки с ледовыми фигурами и новогодние елки, украшенные гирляндами и игрушками собственного производства.