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В московских СИЗО разрешили встречи с родными через стекло

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В московских СИЗО заключенным с 25 января разрешили краткосрочные встречи с родственниками и иными лицами через стекло, сообщило столичное управление ФСИН. Ранее эти свидания были запрещены из-за пандемии.

Получить право на свидание можно по предварительной электронной записи.

Длительные свидания с обвиняемыми и осужденными по-прежнему запрещены.

Ради борьбы с коронавирусной инфекцией посылки и передачи принимаются "в порядке очередности с соблюдением временного интервала не менее 30 минут", также по предварительной электронной записи. При этом передать вещи для вновь принятых в изолятор можно вне очереди.

Следователи, дознаватели, адвокаты и представители общественных наблюдательных комиссий могут посещать арестантов в помещениях следственных кабинетов при наличии средств индивидуальной защиты.

В последний раз ограничения для СИЗО в Москве продлевали 18 января. 25 января мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе заболеваемость коронавирусом пошла на спад и можно постепенно снимать действовавшие ограничения.

Хроника 09 января 2020 года – 26 января 2021 годаПандемия коронавируса
Москва ФСИН коронавирус

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