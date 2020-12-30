Песков сообщил о телефонном разговоре Путина с Чубайсом

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин действительно говорил с бывшим главой "Роснано" Анатолием Чубайсом перед его новым назначением, но беседа прошла по телефону, очной встречи не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, имел место телефонный разговор. Не сообщалось, потому что, собственно, о большей части рабочих телефонных разговоров президента за день мы не сообщаем, просто не имеем такой возможности. Очной встречи не было", - сказал он, комментируя слова Чубайса о том, что такой разговор с президентом у него состоялся.

Песков также подтвердил, что у Чубайса нет кабинета в администрации президента, потому что свой новый статус (спецпредставитель президента по связям с международными организациями) он получил на общественных началах и не является непосредственно сотрудником администрации.

Анатолий Чубайс руководил "Роснано" 12 лет. В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин в рамках реформы институтов развития перевел "Роснано" под управление ВЭБа вместе с некоторыми другими организациями, при том, что "Роснано" в периметр ВЭБА ранее не входило. О судьбе Чубайса тогда ничего не говорилось. В начале декабря была подписана директива о его отставке.

На следующий день Пескова спросили, почему президент провел встречу с новым руководителем "Роснано", а о его встрече с Чубайсом перед отставкой ничего не сообщалось? Пресс-секретарь Путина ответил, что в графике президента не было встречи с Чубайсом, но в принципе он от встреч с этим человеком не отказывался и в протоколе не прописаны обязательные встречи с людьми перед их увольнением.

На следующий день президент подписал указ о назначении Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

В интервью RTVI в конце декабря Чубайс заявил: "У меня был разговор с Владимиром Владимировичем, хотя все средства массовой информации отплясали на том, что он не встретился с Чубайсом и что президент не назвал его имени".

По словам Чубайса, президент в этой беседе предложил ему стать спецпредставителем по достижению целей устойчивого развития и он согласился, но с условием, что не будет формально госслужащим и не получит статус помощника главы государства.

"В принципе, как правило, спецпредставитель — это помощник. Но в моем случае этого не произошло. И я этому рад. Именно об этом я просил президента, да. И моя просьба была услышана, - сказал Чубайс и добавил, что, к примеру, мигалки у него "не будет точно".