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Новый глава "Роснано" пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долга

Новый глава "Роснано" пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долга
Фото: Reuters

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сергей Куликов, который был назначен руководителем "Роснано" на прошлой неделе, в течение месяца намерен ознакомиться с активами и партнерами компании, чтобы в дальнейшем заняться перегруппировкой портфеля и реструктуризацией долга.

"Проверять друг друга" начнем с перегруппировки портфеля, реструктуризации долгов, "прощупаем" себя на близлежащих рынках, докупим, при необходимости, недостающие компетенции, избавимся от балласта", - сказал он, выступая на встрече с коллективом с участием вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Как следует из сообщения "Роснано", в целом Куликов считает необходимым продолжать заданный путь развития компании, усилив работу по ряду направлений. В частности, компания намерена продолжать поддержку отечественного "технологического суверенитета".

По словам Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении правительства, "Роснано" в ближайшее время необходимо сформировать сценарий внедрения нанотехнологий во все отрасли экономики.

Куликов является выходцем из "Ростеха", до прихода в "Роснано" он являлся первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии.

В конце ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в рамках реформы институтов развития под управление ВЭБа перейдут "Роснано", Корпорация МСП, РЭЦ, ЭКСАР, "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Чубайс, который возглавлял "Роснано" 12 лет, в конце прошлой недели был назначен специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Роснано Сергей Куликов

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