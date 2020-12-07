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Песков опроверг предположение о миссии Чубайса как переговорщика с США

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс будет заниматься конкретно этой темой, а не диалогом с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты в понедельник попросили Пескова прокомментировать предположение о том, что Чубайс может стать переговорщиком между Кремлем и администрацией президента США.

Песков ответил, что "достижение целей устойчивого развития могло бы являться одной из составляющих двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном", но не является.

"Диалог между Москвой и Вашингтоном, в целом, сейчас пребывает не в очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны", - объяснил пресс-секретарь.

"Даже если бы это являлось одной из составных частей нашего диалога, это была бы не единственная составная часть. Конечно, как мы уже говорили, Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития", - добавил он.

Он отметил, что двусторонними российско-американскими отношениями занимается МИД РФ и другие ведомства в координации с ним, а также президент РФ.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Чубайс на посту спецпредставителя президента будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос о том, связи с какими международными организациями будут входить в функционал Чубайса в новой должности, Песков сказал: "ООН".

Дмитрий Песков Анатолий Чубайс

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