Регионы получат 90 млрд рублей на модернизацию первичной медицинской помощи - Мурашко

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В рамках модернизации первичной медико-санитарной помощи регионам в этом году будет доведено более 90 млрд рублей, сообщил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам посещения медицинских учреждений Твери. "Запланировано приобретение автотранспорта, замена фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, строительство поликлиник", - отметил министр. По его словам, инспекция руководства Минздрава показала, что в новогодние праздники все экстренные службы в Тверской области работают в штатном режиме. Штатно работает и система оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. "В эти дни высокая нагрузка на скорую помощь. Поступают и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для нас важно было убедиться, что и дистанционные центры, которые позволяют проводить консультации в рамках телемедицины, и служба скорой помощи работают без сбоев, а пациентам в полном объеме оказывается медицинская помощь, в том числе на уровне амбулаторно-поликлинического звена", - рассказал Мурашко. Министр также отметил, что в наличии есть необходимые лекарства, обеспечено достаточное количество койко-мест в стационарах, в том числе реанимационных. Глава Минздрава России и губернатор Тверской области Игорь Руденя в субботу оценили работу медиков, которые лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Инфекционный госпиталь на 520 мест развёрнут при областной клинической больнице на базе двух корпусов и консультативной поликлиники. В 2020 году в инфекционном госпитале получили лечение более 4,8 тыс. пациентов. "Мы на месте разобрали практически каждый отрезок технологии лечения людей, оценили ремонты, оборудование, которое было закуплено - это ИВЛ, мониторы и другая техника, - сказал Руденя. По его словам, пациентам госпиталей оказывается высокотехнологичная помощь с учетом опыта работы инфекционных госпиталей страны. Мурашко и Руденя также побывали в тверском региональном сосудистом центре на базе ОКБ, осмотрели кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии, дистанционный консультативный кардиологический центр.