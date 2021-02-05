На модернизацию поликлиник и скорой помощи выделят 550 млрд рублей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - На модернизацию первичного звена здравоохранения в течение пяти лет будет выделено 550 млрд рублей, сообщила в эвире "России 24" вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, если реализация проекта будет успешной во всех регионах, то уже в 2021 году у 40 млн россиян улучшится доступ к медицинском услугам.

"В 2021 году - это 100 млрд рублей, 89 млрд наших (федерального бюджета. - ИФ.) и 11 млрд - региональных, более 3000 учреждений будут участвовать в проекте в этом году", - уточнила вице-премьер.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения возобновлена в январе текущего года, ее начало было запланировано на июль 2020 года, но приостановлено из-за пандемии. Первичное звено здравоохранения - это детские и взрослые поликлиники, женские консультации, служба скорой и неотложной помощи, а также фельдшерско-акушерские пункты.