В России за сутки зарегистрировали 24,1 тыс. случаев COVID-19

В больничном комплексе в Коммунарке Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 24 150 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 150 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 613 (10,8%) без клинических проявлений", - рассказали в штабе.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 504.

По-прежнему в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости входит Москва: за сутки в российской столице было выявлено 3 851 новый случай COVID-19, 77 пациентов скончались. При этом количество выздоровевших пациентов превысило число заразившихся: в Москве из больниц было выписано 6 114 человек.

Согласно данным оперштаба, Санкт-Петербург (3 738) и Московская область (1 539) остаются регионами с наибольшим количеством заражений коронавирусом после столицы.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 236 787 случаев коронавирусной инфекции (+0,8), 58 506 умерших и 2 618 882 выписанных, в том числе 19 847 выписаны за последние сутки.