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Мишустин посетил Собор Святого Архистратига Михаила в Сочи

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В канун Рождества премьер-министр Михаил Мишустин посетил Собор Святого Архистратига Михаила в Сочи, сообщила пресс-служба правительства.

Собор Святого Архистратига Михаила - первый каменный храм Русской Православной Церкви на Черноморском побережье Кавказа. Главной иконой собора, в честь которой он был назван, является лик покровителя города Сочи - Архангела Михаила.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин отстоял рождественсвую службу в островном храме Николая Чудотворца на Липне в Новгородской области.

Михаил Мишустин Сочи РПЦ Рождество Владимир Путин

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