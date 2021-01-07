Путин назвал путеводной звездой человека надежду и ожидание чуда

Президент Владимир Путин на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне в Новгородской области Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин отстоял рождественское богослужение в уникальном островном храме XIII века в Новгородской области - церкви Николая Чудотворца на Липне.

После богослужения президент в эфире телеканала "Россия-24" поздравил сограждан и рассказал журналистам о том, что он понимает под любовью бога к человеку.

"Любовь господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что он позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее", - сказал он.

По его мнению, надежда и ожидание чуда - это та самая звезда, которая освещает жизненный путь человека и поддерживает его в самые сложные моменты.