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Еще один человек пострадал во время схода лавины в Норильске

Мужчина отказался от госпитализации

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В результате схода лавины в Норильске пострадали два человека - подросток, который в настоящее время находится в больнице, и мужчина, который отказался от госпитализации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

"Двое пострадавших. Один - средняя степень тяжести, от госпитализации отказался. В больнице в тяжелом состоянии находится другой пострадавший - подросток", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось только о подростке, госпитализированном в тяжелом состоянии в норильскую больницу после схода лавины на турбазу.

Как сообщалось, в ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снегом спасатели нашли 15-летнего подростка, в тяжелом состоянии он находится в больнице. Также под снежными завали обнаружено тело женщины.

СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В настоящее время спасатели ищут еще двух человек: годовалого ребенка и 45-летнего мужчину.

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