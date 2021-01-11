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Норильские врачи спасли от ампутации подростка, попавшего под лавину

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Врачи с осторожностью отметили небольшие положительные изменения в состоянии 14-летнего подростка, который попал под лавину на турбазе под Норильском. Обмороженные конечности ребенка спасли от ампутации, сообщили в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

Мальчик приехал отдыхать на горнолыжный курорт "Гора Отдельная" с родителями и полуторагодовалым братом. На домик, где они остановились, в ночь на 9 января сошла лавина. Выжил только подросток, но получил многочисленные переломы и обморожения.

В Минздраве сообщили, что найдены его родственники - дядя и тетя.

В связи с гибелью трех человек на турбазе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Норильск Красноярский край Гора Отдельная СКР Минздрав

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