В Минздраве сообщили о стабильно тяжелом состоянии подростка после схода лавины

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Врачи оценивают состояние попавшего под лавину подростка, госпитализированного в норильскую больницу с места происшествия, как стабильно тяжелое, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

"Состояние подростка стабильно тяжелое, он в реанимации. Врачи делают все возможное. Речи о транспортировке его в Красноярск пока нет. Главная проблема сейчас - это сильное обморожение", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди. Под снегом спасатели нашли 14-летнего подростка, в тяжелом состоянии его госпитализировали норильскую в больницу. Также под снежными завалами обнаружено тело матери пострадавшего и ее второго полуторагодовалого ребенка.

В настоящее время спасатели ищут 45-летнего отца семейства, так же пропавшего во время схода лавины.