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В Норильске объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной

В Норильске объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной
На месте схода лавины под Норильском
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Норильске 10 января объявлено днем траура по погибшим при сходе лавины в районе юго-западного склона горы Отдельная, сообщается на сайте мэрии города.

В день траура будут приспущены флаги города.

Как отмечается, администрации Норильска поручено отменить, а телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач.

Администрация Норильска, Норильский городской Совет депутатов выразили соболезнования родным и близким погибших.

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Кроме того, как сообщается на сайте мэрии города, комиссия по чрезвычайным ситуациям Норильска запретила жителям посещать гору Отдельную и ущелье реки Талнах из-за возможной опасности схода новых лавин.

Также она приняла решение обесточить территорию туркомплекса "Гора Отдельная", где сошла лавина. Было решено установить полицейские посты и информационно-запрещающие знаки для пресечения возможного проникновения людей на эту территорию.

Сход лавины под Норильском

В ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди.

Под снежными завалами обнаружили тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был найден живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали в норильскую больницу.

В связи с трагедией возбуждено уголовное дело. В настоящее время поисковые работы на месте схода лавины завершены.

Сход лавины в Норильске

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Красноярский край Норильск

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