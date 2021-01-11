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Пожар наполовину уничтожил природный парк "Хасанский" на юге Приморья

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Пожарные потушили огонь на особо охраняемой территории природного парка "Хасанский" в Приморье на границе с Китаем и КНДР, сгорело более 4 тысяч гектаров. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку.

"Сообщение о пожаре поступило 7 января, локализовать его удалось 9 января. Огонь полностью потушен. Проводится подсчет площади пожара и оценка ущерба. В силу погодных условий о природном пожаре речи не идет, это поджог", - сообщил "Интерфаксу" директор "Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" Сергей Москалец.

По предварительным данным, площадь, пройденная огнем, составляет 43% особо охраняемой территории.

"Предварительно, сгорело 20% от зоны заповедного режима - около 600 га, остальная часть заказного и хозяйственного использования - выгорело 3,5 тыс. га. Трупов диких животных и птиц не найдено", - добавил Москалец.

На сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры отмечается, что по факту возгорания в природном парке организована проверка.

"По результатам проверки будет дана оценка действиям "Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий" и органов государственной власти Приморского края", - уточняется в сообщении.

Ранее в социальных сетях руководитель экологического направления благотворительного фонда "Элемент" Ольга Дымникова заявила, что намерена обратиться в надзорные органы для оценки действий пожарных и местных властей при тушении природного парка "Хасанский". По ее мнению, их реакция была несвоевременной, а тушить огонь 7 января пришлось добровольцам, что привело к гибели редких животных и растений.

"Природный парк сгорел практически полностью(...) В результате пожара погиб животный и растительный мир этого уникального места (...) Растения, животные, виды птиц, обитающие здесь, занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, Японии, Южной Кореи, России", - отмечает активистка.

Природный парк "Хасанский" расположен на юге Приморского края на границе с Китаем и КНДР и является особо охраняемой природной территорией краевого значения, его площадь составляет более 9,5 тыс. га. Он основан для сохранения водно-болотных угодий дельты реки Туманной, имеющих международное значение в качестве места обитания водоплавающих птиц.

Приморский край Хасанский

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