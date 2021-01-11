Защита Цуркан попросила оправдать ее по делу о шпионаже

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Защита бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан, осужденной за шпионаж, обжаловала ее приговор, сообщил ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Мы подали апелляционную жалобу на приговор Карине Цуркан. Просим суд апелляционной инстанции отменить приговор и вынести новый, оправдательный", - сказал Павлов в понедельник "Интерфаксу".

Жалобу на приговор, вынесенный Мосгорсудом, будет рассматривать Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

Мосгорсуд 29 декабря 2020 года приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). Кроме того, суд обратил в доход государства изъятые у нее более 656 млн руб.

Защита не согласна с приговором, заявил "Интерфаксу" после его оглашения адвокат Павлов. "В советское время был такой анекдот. Народного судью спрашивают: могли бы вы посадить невиновного человека? Судья отвечает: нет, я ему дам условно. Выходит, традиция назначать невиновным условное наказание канула в лету. Мы сделаем все, чтобы этот неправосудный приговор был отменен", - сказал тогда агентству адвокат.

По версии обвинения, Цуркан, будучи членом правления - руководителем блока трейдинга "Интер РАО", в сентябре 2015 года передала секретные сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины Службе информации и безопасности Молдавии (СИБ РМ).

Цуркан вину не признала ни на следствии, ни в суде. Согласно позиции защиты, доказательства обвинения были сфальсифицированы, а само преследование Цуркан из мести мог инициировать бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук.