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Мосгорсуд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж

У бывшего топ-менеджера "Интер РАО" также изъяли 656 млн рублей

Мосгорсуд приговорил Карину Цуркан к 15 годам колонии за шпионаж
Карина Цуркан
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд во вторник приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о шпионаже в пользу Молдавии.

Мосгорсуд также обратил в доход государства более 656 млн руб., изъятые у Цуркан в ходе следствия. Как поясняла газета "Коммерсантъ", гособвинение просило суд обратить деньги в пользу государства как полученные Цуркан в результате преступной деятельности.

В связи с тем, что материалы дела Цуркан засекречены и процесс проходил в закрытом режиме, суд огласил только вводную и резолютивную части приговора.

По российскому законодательству женщинам не назначается лишение свободы в колониях строгого режима. Вместе с тем, совершенное Цуркан преступление относится к категории особо тяжких, поэтому время нахождения в СИЗО ей засчитано как день под стражей за день в колонии, а не за полтора.

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Цуркан 18 лет колонии. Прокурор Борис Локтионов заявил, что виновность Цуркан доказана, и назвал ее "врагом государства", говорил "Интерфаксу" адвокат Павлов. Защита просила об оправдательном приговоре.

Приговор будет обжалован, заявил "Интерфаксу" адвокат Цуркан, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. "Мы не согласны с обвинительным приговором и обжалуем его в апелляционной и, если потребуется, кассационной инстанции", - сказал он.

"В советское время был такой анекдот. Народного судью спрашивают: могли бы вы посадить невиновного человека? Судья отвечает: нет, я ему дам условно. Выходит, традиция назначать невиновным условное наказание канула в лету. Мы сделаем все, чтобы этот неправосудный приговор был отменен", - отметил адвокат.

Обвинение и позиция защиты

Цуркан признана виновной в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Она была арестована летом 2018 года.

Согласно фабуле дела, не позднее 29 сентября 2015 Цуркан передала в Службу информации и безопасности (СИБ) Молдавии "сведения по поставке электроэнергии в определенный период из Российской Федерации на территорию Украины".

Согласно обвинению, до июня 2016 года Цуркан была гражданкой Молдавии и еще с 16 августа 2004 года конфиденциально сотрудничала с СИБ под конспиративным псевдонимом "Карла" и получала вознаграждение.

ФСБ утверждает, что Цуркан в течение 2015 года получила сведения о поставке электроэнергии в ходе подготовки проекта документа, содержащего сведения об указанной поставке, по поручению Минэнерго, а также от неустановленных должностных лиц Минэнерго. В ФСБ считают, что Цуркан ознакомилась со сведениями во время рабочей встречи с Вячеславом Кравченко, который на тот момент занимал пост замминистра энергетики РФ.

В обвинении также отмечается, что должность члена правления - руководителя блока трейдинга "Интер РАО", куда Цуркан была назначена в феврале 2012 года, с 2013 по 2018 год не предусматривала допуска к гостайне, однако она имела доступ к сведениям, составляющим гостайну, поскольку исполняла обязанности по обеспечению экспорта и импорта электроэнергии.

Цуркан вину не признала ни на следствии, ни в суде. Согласно позиции защиты, доказательства обвинения были сфальсифицированы, а само преследование Цуркан из мести мог инициировать бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук. Одной из целей того, кто "организовал" преследование, Цуркан также называла бывшего замминистра Вячеслава Кравченко.

Процесс в отношении Цуркан стартовал в Мосгорсуде в закрытом режиме 29 сентября. Как рассказывал "Интерфаксу" адвокат Цуркан Павлов, перед судом был допрошены экс-замминистра энергетики и глава "Интер РАО" Борис Ковальчук. Последний, настаивает сторона защиты, дал показания в пользу своей бывшей подчиненной.

Кроме того, после представления доказательств обвинения процесс в связи с выходом в отставку покинула основной прокурор Амалия Устаева. Ее место занял Борис Локтионов. Защита заявляла, что такое решение прокурора "могло стать выбором человека в защиту своей репутации и нежеланием поддерживать несостоятельное обвинение невиновного человека в совершении особо тяжкого преступления".

Карина Цуркан

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