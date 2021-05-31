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Суд 23 июня начнет рассматривать апелляцию на приговор Карине Цуркан

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции 23 июня рассмотрит жалобы защиты и представление гособвинения на приговор бывшему члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан, приговоренной к 15 годам колонии общего режима за шпионаж.

Об этом "Интерфаксу" сообщили правозащитном объединение "Команда 29", адвокаты которого защищают Цуркан.

Как говорил ранее руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов, защита Цуркан просит апелляционный суд отменить вынесенный ей приговор и оправдать ее.

Гособвинение, в свою очередь, не согласилось с зачетом времени, которое Цуркан провела в СИЗО, как один день в СИЗО за полтора в колонии, и считает, что оно должно быть рассчитано как день за день.

По закону, при назначении осужденному наказания с отбыванием в колонии общего режима, день под стражей засчитывается за полтора в колонии, однако по ряду категорий преступлений, в том числе о госизмене и шпионаже, расчет производится по формуле "день за день".

Мосгорсуд 29 декабря 2020 года приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима за шпионаж. Суд также изъял у нее более 656 млн рублей и обратил в доход государства.

По версии обвинения, Цуркан, будучи членом правления - руководителем блока трейдинга "Интер РАО", в сентябре 2015 года передала секретные сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины Службе информации и безопасности Молдавии (СИБ РМ). Следствие считает, что она с 16 августа 2004 года конфиденциально сотрудничала с СИБ под конспиративным псевдонимом "Карла" и получала вознаграждение.

Цуркан вину не признала ни на следствии, ни в суде. Защита утверждает, что доказательства обвинения были сфальсифицированы, а само преследование Цуркан из мести мог инициировать бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук.

Карина Цуркан была арестована летом 2018 года по обвинению в шпионаже и с тех пор, кроме небольшого перерыва, находилась в СИЗО "Лефортово".

Карина Цуркан Команда 29 Интер РАО Иван Павлов Молдавия Мосгорсуд Украина Евгений Шевчук

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