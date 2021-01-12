Занятия для школьников в Якутске отменили из-за 50-градусных морозов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Занятия для учеников с 1 по 11 класс в Якутске отменены из-за 50-градусных морозов, сообщает пресс-служба администрации города.

"В 6 часов утра температура наружного воздуха в Якутске в районе аэропорта составила минус 50 градусов, скорость ветра 0 м/с. В связи с погодными условиями объявлен актированный день для учащихся 1-11 классов всех школ города Якутска и пригородов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Якутгидромета, температура до минус 50 градусов Цельсия опустилась в Депутатском, Оймяконе, Вилюйске, Верхневилюйске, Бердигестяхе, Покровске, Томмоте. В Верхоянске - минус 54 градуса, в Чурапче - минус 53.

В Амге зафиксирована температура минус 55 градусов.