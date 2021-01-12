Подросток пострадал при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Семнадцатилетний подросток с ожогами ног и отравлением угарным газом доставлен в детскую больницу N9 после пожара в жилом доме в Екатеринбурге, где погибли восемь человек, сообщает руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Сообщение поступило в 05:10 от бригады "скорой помощи" N61 о том, что в девятую детскую горбольницу доставляют 17-летнего подростка с отравлением угарным газом, ожогами I и II степени коленной области и обеих стоп", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во вторник при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге, по предварительным данным, погибли восемь человек, в том числе семилетний ребенок. По данным облпрокуратуры, погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятых этажах жилого дома. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Возбуждено уголовное дело по ст. "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 30 кв.м. Из-за плотного задымления из подъезда были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. Из-за мороза их разместили в пожарных машинах.

По информации департамента информполитики региона, для эвакуированных жильцов был развернут пункт временного размещения на базе гимназии N176. По данным министерства общественной безопасности региона, в нем находятся 52 человека, остальные вернулись домой.