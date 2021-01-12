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Минздрав сообщил о девяти пострадавших при пожаре в Екатеринбурге

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В результате пожара в жилой многоэтажке в Екатеринбурге пострадали девять человек, в том числе один ребенок, сообщили в Минздраве Свердловской области. Погибли восемь человек.

Пострадавший ребенок находится в больнице, врачи оценивают его состояние как средней тяжести, уточнили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что пострадавшему 17 лет, он получил ожоги I и II степени коленей и обеих стоп и отравился угарным газом.

Глава ведомства Андрей Карлов выехал на место происшествия. Туда также выезжал и.о. мэра города Алексей Орлов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Погибших обнаружили в квартирах на втором, пятом и девятых этажах жилого дома. В их числе семилетняя девочка, уточняли в МВД.

МЧС получило сообщение о пожаре в 02:58 по местному времени, на тот момент горела квартира на втором этаже, но во всем подъезде было сильное задымление. Из дома вывели 90 человек. Открытое горение потушили в 04:06. В 6:51 (4:51 по московскому времени) пожарные полностью завершили проливку и разборку горевших конструкций и разъехались, сообщили в МЧС. Жильцы дома вернулись в квартиры.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Среди версий случившегося - неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования, сообщили в СК.

Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, выгорела только одна квартира.

"Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. (...)Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем", - сообщала ранее прокуратура региона.

Екатеринбург Свердловская область СКР Минздрав МВД МЧС Алексей Орлов

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