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В квартире, ставшей очагом пожара в доме в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья

В квартире, ставшей очагом пожара в доме в Екатеринбурге, жила неблагополучная семья
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Семья, которая проживала в квартире, ставшей очагом возгорания в девятиэтажном доме в Екатеринбурге, была неблагополучной, заявили в пресс-службе городской администрации.

"К сожалению, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем в одной из квартир. (...) Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим. Семья, где был очаг возгорания, к сожалению, по предварительным данным, неблагополучная", - приводятся в сообщении мэрии слова и.о. главы города Алексея Орлова.

По его информации, отопление в доме, где произошел пожар, не отключали. Подъезд, в котором произошел инцидент, был временно обесточен.

Пожар в Екатеринбурге

Как сообщалось, во вторник при пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге, по данным свердловского Минздрава, погибли восемь человек, в том числе семилетний ребенок. Девять человек, в том числе один несовершеннолетний, пострадали. Ребенка доставили в детскую городскую больницу в состоянии средней тяжести.

По данным облпрокуратуры, погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах жилого дома.

В частности, как пишут СМИ, не удалось спасти заблокированных на 9-м этаже семилетнюю девочку и ее мать, которая писала в твиттере, что они задыхаются от дыма, и просила помощи.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным пресс-службы регионального главного управления МЧС, площадь пожара составила 30 кв.м. Из-за плотного задымления из подъезда были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. Позднее все вернулись в свои квартиры.

Екатеринбург

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